Trump : il y a eu récemment un échange de correspondance très positif avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a fait état d’un nouvel échange de correspondance, le qualifiant de « très positif ».A en croire l’agence Reuters, Donald Trump l’a annoncé hier à la Maison blanche juste avant de s’entretenir avec le Premier ministre pakistanais.Interrogé sur la question de savoir si cet échange concerne lui et Kim Jong-un, il n’a pas répondu, se bornant à dire que « nous avons une très bonne relation et que peut-être, les nord-Coréens souhaiteraient nous rencontrer ». Et d’ajouter : « Voyons ce qui se passera ».Sur la question de savoir si la date des négociations nucléaires de travail avec la Corée du Nord a été fixée, le dirigeant a répondu par la négative.