Pompeo souhaite voir Pyongyang revenir aux négociations avec une nouvelle position

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a souhaité que les négociations avec la Corée du Nord puissent reprendre sous peu et affirmé que ces discussions visaient à la dénucléariser, afin de rendre le monde plus sûr. Mike Pompeo a tenu ces propos dans une interview avec la chaîne de télévision CBS.Il en a profité pour revenir sur les retrouvailles à Panmunjom le 30 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un. Il a alors évoqué le fait que ce jour-là, son président avait fait une entrée historique dans le pays communiste, en franchissant la limite qui marque la séparation entre les deux Corées. Pour lui, ce qui est non moins important, c’est que cette visite a ouvert l’opportunité de poursuivre les pourparlers avec Pyongyang.Invité aussi sur le plateau de l’émission « Fox & Friends », le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé que les USA retourneraient à la table des négociations, comme les dirigeants se le sont promis au village de la trêve, et souhaité que le régime communiste y vienne cette fois avec une nouvelle position. Une position qui, selon lui, consiste à respecter l’accord de Singapour signé en juin 2018 entre Trump et Kim.