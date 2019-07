Deux intrusions inédites d’un avion militaire russe dans l’espace aérien de la Corée du Sud

Photo : KBS News

Ce matin, un avion militaire russe a pénétré à deux reprises l’espace aérien de la Corée du Sud, au-dessus des îlots Dokdo en mer de l’Est. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir alors pris des mesures tactiques, procédant à des tirs de semonce contre l’appareil.Ces intrusions inédites ont eu lieu à 9h09 et 9h33 et ont duré respectivement trois et quatre minutes.Plus tôt dans la matinée, deux avions militaires chinois sont entrés trois fois dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ), près du rocher d’Ieodo au sud de l’île méridionale de Jeju et près de l’île d’Ulleung en mer de l’Est. C’était entre 6h44 et 9h04. Pendant leur dernier vol, ils ont été rejoints par deux autres appareils militaires russes dans la zone.Les ministères sud-coréens concernés, ceux de la Défense et des Affaires étrangères, doivent convoquer cet après-midi des diplomates des deux pays en poste à Séoul pour protester contre ces incursions.Pour rappel : si un avion étranger veut pénétrer dans la zone en question, il doit obtenir à l’avance l’autorisation des autorités militaires sud-coréennes.