Les organisations économiques sud-coréennes appellent au retrait des mesures de restriction japonaises

Photo : YONHAP News

Les cinq principales organisations représentant des entreprises sud-coréennes ont officiellement adressé au ministère japonais de l’Economie et de l’Industrie un avis, l’appelant à lever ses mesures de restrictions commerciales contre la Corée du Sud.Dans ce document, elles ont demandé au Japon plus concrètement de revenir sur l’amendement de son décret sur la gestion des exportations et du commerce extérieur.Le gouvernement nippon a annoncé le 1er juillet cet amendement, en vertu duquel il a manifesté son intention de rayer le pays du Matin clair de sa « liste blanche » des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies.Cependant, selon les cinq fédérations économiques, si le texte révisé entre en vigueur, les entreprises des deux pays risquent de perdre leur confiance de longue date, et non seulement leurs industries mais aussi l’économie mondiale pourraient être affectées négativement.