Travail forcé : les plaignants sud-coréens contre Mitsubishi déposent leur demande de vente de ses avoirs

Photo : YONHAP News

Comme ils s’y étaient engagés la semaine dernière, cinq sud-Coréens victimes de travail forcé par le groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries pendant la colonisation ont finalement déposé aujourd’hui une demande de vente des avoirs du conglomérat dans leur pays, par le biais de leurs représentants judiciaires.En novembre dernier, la Cour suprême leur avait donné gain de cause dans le cadre d’un procès contre l’entreprise japonaise. Elle a alors ordonné à celle-ci de verser à chacun des plaignants de 100 à 150 millions de wons, l’équivalent de 75 000 à 110 000 euros.Les victimes ont ensuite demandé des consultations bilatérales au géant japonais. Cela dit, celui-ci n’y a pas donné suite jusqu’à la date butoir, le 15 juillet. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de déposer leur demande. Les actifs à vendre concernent les droits de six brevets et ceux de deux marques.Au Japon, la télévision publique NHK a aussitôt rapporté que les procédures judiciaires en vue de changer les avoirs en espèces étaient engagées. Le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga, a exprimé sa préoccupation.Les procédures s’annoncent cependant longues et complexes.