65 % des 55-79 ans veulent continuer leur activité professionnelle

Photo : KBS News

En Corée du Sud, plus de six seniors sur 10 veulent prolonger leur activité professionnelle. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, chez les 55-79 ans, ils sont 64,9 % à avoir exprimé un tel souhait cette année. Soit une légère augmentation de 0,8 point par rapport à l’an dernier. Cela dit, ils sont seulement 58,8 % à vouloir travailler à temps plein, un chiffre moins important que celui de 2018. Naturellement, plus ils sont âgés, plus ils préfèrent des emplois à temps partiel.Autre constat. 18,8 % des personnes de cette tranche d’âge ont déclaré avoir cherché du travail au cours de la dernière année. Ce qui représente une hausse de 1,9 point sur un an.Selon le Kostat, alors que le vieillissement de la population s’accélère, les seniors qui n’ont pu faire des économies pour leurs vieux jours veulent continuer de travailler.