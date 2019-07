Séoul réagit à la violation de son espace aérien par l’avion militaire russe

Photo : KBS News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue a aussitôt adressé à son homologue russe Nikolaï Patrouchev un message de protestation vigoureuse.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, Chung Ui-yong y a affirmé prendre les intrusions très au sérieux. Il a aussi martelé que Séoul prendrait des mesures musclées si elles se reproduisaient. Dans le même temps, le conseiller présidentiel a demandé au Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, que dirige Patrouchev, d’en savoir plus sur les circonstances des incidents et de prendre des mesures adéquates.Les ministères de la Défense et des Affaires étrangères ont pour leur part convoqué les diplomates des ambassades de Chine et de Russie à Séoul pour manifester leur indignation.Un responsable de l’armée sud-coréenne a qualifié d’exceptionnels les vols conjoints des avions russes et chinois au-dessus de la mer de l’Est. Il a supposé qu’il pourrait s'agir d’un exercice commun des deux pays.