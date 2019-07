Le Pentagone apporte son soutien à la réponse de Séoul aux intrusions russes et chinoises

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont annoncé soutenir les réactions de Séoul et de Tokyo aux incursions des appareils russes et chinois d’hier.Interrogé par écrit sur la position du gouvernement américain à leur égard, le porte-parole du département de la Défense Dave Eastburn a assuré que le Pentagone travaillait en étroite coordination avec ses deux principaux alliés en Asie et qu’il continuerait à scruter de près l’évolution de la situation.Le lieutenant-colonel n’a pas précisé pour autant le nom du pays dont l’espace aérien a été survolé par l’avion militaire russe, faisant état simplement d’une « violation de l’espace aérien ». Il a aussi désigné la Russie et la Chine comme les auteures de ces incidents.