Contentieux commercial Séoul-Tokyo : les discussions à l’OMC reportées à aujourd’hui

Photo : KBS News

Le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’est réuni hier à Genève pour deux jours. Avec un total de 14 sujets à l’ordre du jour, dont le différend commercial Séoul-Tokyo provoqué par les mesures prises par le Japon sur l’exportation de composants chimiques vers la Corée du Sud.On s’attendait à ce que ce conflit puisse être abordé hier. Or, cela n’a pas été le cas, faute de temps. Les représentants des 164 pays membres ont débattu plus longtemps que prévu sur la réforme de l’organe d’appel de l’organisation. En outre, le contentieux sud-coréano-japonais est le 11e des 14 sujets à discuter.Par conséquent, c’est aujourd’hui que les deux pays voisins doivent s’affronter pour défendre leur position respective. Mais la guerre des nerfs a déjà commencé entre leurs représentants.Le chef de la délégation nippone Shingo Yamagami a affirmé que les restrictions de son pays n’enfreignaient pas les règles de l’OMC. Son homologue sud-coréen Kim Seung-ho a rétorqué qu’il avait tort de penser de cette manière. Et plusieurs dizaines de journalistes sud-coréens, japonais et d'autres pays ont convergé vers la salle de conférence.