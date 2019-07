John Bolton a rendez-vous aujourd’hui avec ses interlocuteurs sud-coréens

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Séoul depuis Tokyo, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche sera reçu aujourd’hui par ses interlocuteurs concernés par la sécurité et la diplomatie. Parmi eux, son homologue Chung Ui-yong, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, et celui de la Défense Jeong Kyeong-doo.A propos de l’entretien entre John Bolton et Chung Ui-yong, la Cheongwadae a annoncé qu’il serait principalement consacré aux moyens de pérenniser la paix dans la péninsule à travers la dénucléarisation complète de la Corée du Nord et de renforcer l’alliance sud-coréano-américaine. Les deux hommes pourraient aussi échanger sur la brouille commerciale Séoul-Tokyo.La question du GSOMIA, l’accord sud-coréano-nippon sur la sécurité générale d'informations militaires, et celle de l'éventuelle participation du pays du Matin clair à la coalition internationale qui serait formée pour assurer la sécurité de la navigation dans le golfe arabo-persique, pourraient elles aussi être abordées.Le conseiller de Donald Trump repartira cet après-midi.