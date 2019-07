Conflit commercial Séoul-Tokyo : une délégation de parlementaires sud-coréens aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Une délégation de sept députés sud-coréens, du pouvoir comme de l’opposition, s’est envolée aujourd’hui pour Washington. Objet de son déplacement : sensibiliser les élus et les responsables gouvernementaux américains sur l’aspect injuste des mesures de restriction japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud.Elle leur transmettra la résolution adoptée lundi par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale pour appeler le Japon à les retirer.Vendredi, les sept parlementaires prendront part à une conférence qui réunira aussi leurs confrères américains et nippons. Ils en profiteront pour souligner la nécessité de maintenir la coopération entre les trois pays et de redémarrer au plus vite les négociations nucléaires entre les USA et la Corée du Nord.La délégation est conduite par l’ex-président de l’Assemblée Chung Sye-kyun.