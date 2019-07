Les touristes chinois affluent en Corée du Nord

Photo : KBS News

La Corée du Nord attire de plus en plus de touristes chinois. Les voyages organisés à destination du mont Chilbo ont été relancés le 19 juillet. Depuis Tumen, une ville frontalière, les voyageurs traversent un pont qui enjambe le fleuve Tumen et poursuivent leur périple en train pendant quatre jours.Les bus de voyageurs chinois passent également par le pont de fer sur le fleuve Yalu, dans le nord-ouest de la péninsule coréenne. Celui-ci relie la ville de Dandong au territoire nord-coréen.Le royaume ermite a également relancé un vol charter d’Air Koryo après neuf mois de suspension. Il relie deux fois par semaine sa capitale Pyongyang à Dalian, une autre ville chinoise. Quatre lignes aériennes desservent ainsi l’empire du Milieu, avec Pékin, Shanghaï et Shenyang.Le tourisme ne fait pas l’objet des sanctions internationales imposées au régime nord-coréen. Le dirigeant chinois Xi Jinping avait affiché le mois dernier son intention de dynamiser le tourisme vers l’allié traditionnel de son pays, dans une tribune publiée par le quotidien nord-coréen Rodong Sinmun.