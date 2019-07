4 Chinois inculpés aux Etats-Unis pour avoir aidé le programme d’ADM nord-coréen

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, quatre Chinois ont été inculpés pour avoir aidé la Corée du Nord à développer son programme d'armes de destruction massive (ADM), en violation des sanctions contre elle. Il s’agit de Ma Xiaohong, la patronne de l'entreprise Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID) et de trois de ses hauts responsables. Ils ont été inculpés par contumace par un grand jury du New Jersey.D’après le département américain de la Justice, il leur a été reproché plus précisément d’avoir « cherché à cacher les transactions financières illégales au profit d’entreprises nord-coréennes impliquées dans la prolifération d'ADM, à l’aide de plus de 20 sociétés écrans ».