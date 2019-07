Séoul étudiera la possibilité de participer à la coalition internationale dans le Golfe

Photo : YONHAP News

L’administration américaine a organisé vendredi dernier une réunion d’explication de la coalition internationale qu’elle cherche à former pour escorter les navires de commerce dans le détroit d'Ormuz. Une centaine d’ambassadeurs en poste à Washington y ont participé. Parmi eux, le représentant sud-coréen.Quatre jours plus tard, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé aux journalistes qu’il allait étudier la possibilité de se joindre à l’initiative américaine. Un de ses responsables a précisé hier que Séoul entreprendrait un examen interministériel, en restant ouvert aux différentes options.Questionné sur la possibilité d’envoyer des troupes, il a répondu qu’il était encore trop tôt pour en parler et que pour le moment, rien n’avait été décidé.Selon le même responsable, il n’y a pas de date limite non plus pour donner sa réponse à la demande américaine de participer à la coalition militaire dans le Golfe.