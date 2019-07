Forbes : AfreecaTV figure dans le top 200 des sociétés à fort potentiel de croissance en Asie

Photo : KBS

Le magazine économique américain Forbes a dévoilé la liste des 200 entreprises ayant le plus fort potentiel de croissance dans la région Asie-Pacifique. 11 sociétés sud-coréennes ont eu l’honneur de figurer sur le palmarès, notamment Afreeca TV, une plateforme de diffusion de vidéos, et JYP Entertainment, la maison de disques gérée par le chanteur Park Jin-young.L’essor d’Afreeca TV illustre le développement du secteur des médias individuels dans le pays du Matin clair. La firme y a joué un rôle crucial en servant de plateforme à un nombre croissant de vidéastes, à l’image de YouTube. Son atout réside dans la communication avec les spectateurs, ce qui le différencie des médias conventionnels. Il se démarque également de ses concurrents en laissant une grande place aux nouveaux types de contenus tels que le « e-sport ».Pour établir ce classement, Forbes a évalué 18 000 firmes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 milliard de dollars, selon des critères comme la croissance du bénéfice, le taux d’endettement et le taux de profit par action.Le pays le plus représenté dans la liste est la Chine avec 95 entreprises. Viennent ensuite le Japon (25), Taïwan (19) et l’Inde (14). La valeur cumulée des 200 entreprises s’élève à 22,8 milliards de dollars, soit 10 % de moins que l’an dernier, en raison notamment de la guerre commerciale sino-américaine.