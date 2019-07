Moscou exprime ses regrets suite à l’intrusion d'un de ses avions militaires

Photo : YONHAP News

La Russie a exprimé ses profonds regrets suite à la violation de l’espace aérien sud-coréen, hier, par l’un de ses avions militaires. Aussitôt, elle s’est engagée à ouvrir immédiatement une enquête et à prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’un tel incident ne se reproduise plus. C’est ce qu’a fait savoir le premier secrétaire à la communication de la Maison bleue, lors d’un briefing aujourd’hui.Effectivement, Yoon Do-han a rendu publique la teneur du dialogue entre l’attaché militaire adjoint de l’ambassade russe à Séoul et un haut responsable chargé de la planification politique au sein du ministère sud-coréen de la Défense.Au cours de cette conversation, Moscou a estimé qu'un dysfonctionnement technique serait à l’origine de la pénétration de l’espace en question, soulignant qu’elle n’était en aucun cas intentionnelle. Et d’ajouter que l’heure exacte des incursions ou leurs photos aideraient à en déterminer les raisons.La Russie a également annoncé qu'il s'agissait d'un exercice de vol conjoint avec la Chine, programmé au préalable et que si cette manœuvre avait été effectuée selon l’itinéraire initialement prévu, l’incident d’hier ne se serait pas produit.La Cheongwadae a par ailleurs démenti l’information publiée par certains médias selon laquelle son Conseil de sécurité nationale n’a pas été convoqué hier.