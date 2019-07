Moon Jae-in met l’accent sur l’allègement des cadres réglementaires pour l’innovation des industries

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a souligné l’importance de développer les nouvelles technologies et de créer un environnement favorable pour les tester. C’est ce qu’il a affirmé lors de la discussion des gouverneurs de province et des maires, qui s’est déroulée ce matin à Busan.Selon Moon Jae-in, les industries clés du pays du Matin clair se retrouvent en difficulté devant le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et les restrictions commerciales du Japon. Afin d’y faire face, il est crucial de fabriquer localement les matériaux et les pièces ainsi que de diversifier les partenaires commerciaux. Dans ce cadre, il a exhorté les collectivités locales à joindre leurs efforts pour favoriser l’innovation, notamment à travers l’allègement des réglementations, indispensable à l’ère de la quatrième révolution industrielle.Le locataire de la Maison bleue a cité l’exemple du bac à sable réglementaire mis en œuvre cette année et de la création dévoilée aujourd’hui de sept zones spéciales dans les provinces, qui bénéficient de la dispense des régulations. Il a affirmé que les vraies réformes étaient celles qui font évoluer la vie quotidienne de la population, comme l’installation de boutiques hors taxe dans les terminaux d'arrivée des aéroports. Il a également mis l’accent sur la nécessité d’instaurer des dispositifs visant à attirer les groupes étrangers et à faire revenir les firmes sud-coréennes sur le territoire.