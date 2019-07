L’exécutif dévoile sept « zones exemptes de réglementations »

Photo : KBS News

Le gouvernement a dévoilé aujourd’hui sept zones spéciales exemptes de réglementations. Ces régions offrent aux entreprises les moyens de développer de nouvelles technologies et de lancer des projets connexes sans devoir se conformer à l’intégralité du cadre réglementaire.Par exemple, la province de Gangwon permettra le développement de services médicaux à distance. Les cabinets médicaux pourront ainsi examiner des patients souffrant de maladies chroniques et résidant dans les régions isolées et leur prescrire une ordonnance. A Busan seront mis en œuvre des projets qui reposent sur la blockchain, tels que la monnaie locale numérique et le système de traçabilité des produits halieutiques. Sejong, quant à elle, prévoit de mettre en circulation des bus autonomes dans des quartiers mal desservis. A Daegu, une usine de fabrication d’équipements médicaux par impression 3D est autorisée pour la première fois au monde. Le Gyeongsang du Nord, le Jeolla du Sud et le Chungcheong du Nord ont également été désignés pour profiter du desserrement des contraintes.L’exécutif prévoit de générer 700 milliards de wons de bénéfices, soit 538 millions d’euros et de créer 3 500 emplois durant la période de ce projet de quatre à cinq ans. Les 400 firmes qui y participent peuvent bénéficier du soutien financier et du crédit d’impôts. La deuxième liste de ces zones spéciales sera dévoilée en décembre prochain.