Séoul remet un avis écrit à Tokyo sur son éventuel retrait de la liste blanche japonaise

Photo : YONHAP News

La crise commerciale va bientôt s’enliser davantage entre Séoul et Tokyo. Le gouvernement japonais s’apprête maintenant à rayer la Corée du Sud de sa liste blanche des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies. Il l’y maintient pourtant depuis plus de 15 ans.Afin d’imposer à son pays voisin ses nouvelles restrictions, l’Archipel a déjà annoncé un projet d'amendement du décret concerné, celui sur la gestion des exportations et du commerce extérieur. L’une des raisons invoquées : l’application du mécanisme dit « catch all » n’est pas suffisante. Il s’agit d’un système de contrôle des exportations d’armes conventionnelles.Face à cette situation, le gouvernement a remis aujourd’hui à celui de Shinzo Abe un avis écrit. Il y a affirmé que dans le cas où la Corée du Sud serait retirée de la liste, le partenariat de collaboration économique entre les deux pays et le fondement de la coopération sécuritaire en Asie du Nord-est pourraient être menacés.Et à propos du contrôle sur les armes conventionnelles, Séoul a fait état de l’incompréhension de la part de Tokyo.