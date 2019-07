Moon Jae-in devrait remplacer demain trois de ses premiers secrétaires

Photo : YONHAP News

Le président de la République devrait remplacer cette semaine certains de ses premiers secrétaires. Ce sera demain au plus tôt, et trois d’entre eux seraient concernés. Il s’agit de Cho Kuk, Jung Tae-ho et Lee Yong-sun, en charge des affaires civiles, de la création d’emplois et de la société civile respectivement.Leur remplacement s’effectuera alors un peu plus tôt que prévu, en considération d’un important remaniement ministériel auquel Moon Jae-in envisage de procéder en août, ainsi que de la date des prochaines législatives générales, prévues en avril 2020. Car deux des trois conseillers présidentiels, à savoir Jung et Lee, souhaitent s’y présenter.Quant à Cho, il est pressenti pour devenir ministre de la Justice. Il occupe son poste actuel depuis deux ans et deux mois. Le nom de son possible successeur commence à circuler. Il s’agirait de Kim Jo-won, le patron de Korea Aerospace Industries (KAI).