Entretien aujourd’hui à Séoul des conseillers sud-coréen et américain à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

En visite à Séoul, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton a été successivement reçu aujourd’hui par son homologue Chung Ui-yong, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha.Lors de son entrevue avec Chung Ui-yong, Bolton a proposé de travailler en étroite consultation en cas de nouvelles pénétrations, sans autorisation, dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée (KADIZ), comme celles d’hier par les avions militaires russes et chinois.D’après la porte-parole de la Cheongwadae, le conseiller de Donald Trump a fait cette proposition après que Chung l’a informé en détails des incidents d’hier.La conversation des deux hommes a également porté sur les futures contributions respectives au financement du stationnement de soldats américains dans le sud de la péninsule, ainsi que sur la coopération à apporter pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.Dans le même temps, ils ont échangé sur les moyens de redémarrer les négociations nucléaires de travail entre Washington et Pyongyang et d’élargir l’alliance entre leurs pays.