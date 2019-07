La Corée du Nord procède à de nouveaux tirs de projectiles

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin deux projectiles non identifiés en direction de la mer de l’Est.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que les deux engins avaient été tirés vers 5h34 et 5h57 respectivement depuis la côte est du pays communiste, près de Wonsan, et qu’ils avaient parcouru quelque 430 km.Cette distance fait penser que les projectiles sont semblables aux missiles de courte portée que le Nord avait testés en mai. Des missiles considérés alors comme une version du missile balistique russe Iskander.Selon le JCS, les autorités concernées de Séoul et Washington se sont aussitôt mises à analyser leur nature et les autres détails. Et l’armée sud-coréenne scrute de près la situation et se tient prête à réagir.C’est la première fois en deux mois et demi que Pyongyang a procédé à des tirs de projectiles. Il avait lancé deux missiles de courte portée, le 4 et le 9 mai, également en direction de la mer de l’Est. Et le mois suivant, le 30 juin, lors d’une rencontre surprise entre Kim Jong-un, Moon Jae-in et Donald Trump, il a promis de redémarrer les négociations nucléaires de travail avec les Etats-Unis, deux à trois semaines plus tard. Cela dit, ces discussions n’ont toujours pas repris.Récemment, le régime communiste a dénoncé le prochain exercice militaire que Séoul et Washington envisagent d’effectuer ensemble en août. Il aurait donc procédé à de nouveaux tirs afin de protester contre cette manœuvre.