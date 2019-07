Photo : YONHAP News

Une fois n'est pas coutume, les insulaires de Jeju peuvent se réjouir de la météo. Alors que l'ensemble du territoire continental est sous l'effet de la mousson estivale, ce jeudi, l'île méridionale est épargnée par la pluie, avec aussi une partie de la province de Gyeongsang du Sud, et profite même d'un peu de soleil.Du côté des températures, selon les indications de Météo-Corée, il fait 29°C à Séoul et à Gwangju, 28°C à Busan, 30°C à Chuncheon, et 32°C à Jeju.