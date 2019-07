Kang Kyung-hwa salue le leadership des Etats-Unis dans le détroit d’Ormuz

Photo : YONHAP News

Sur fond d’exacerbation des tensions entre Washington et Téhéran dans le détroit d’Ormuz, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a exprimé le soutien de son pays pour le leadership des Etats-Unis au large de l’Iran.Kang Kyung-wha a tenus de tels propos au cours de son entretien, hier, avec le conseiller américain à la Sécurité nationale, John Bolton, en visite à Séoul. Elle aurait fait allusion à la coopération que Washington sollicite à ses alliés afin d’assurer la navigation libre et la sécurité maritime aux alentours du détroit d’Ormuz.Dans ce contexte, les autorités militaires sud-coréennes étudieraient la possibilité d’envoyer des troupes dans le cadre de cette opération, y compris le moyen d’y dépêcher l’unité Chunghae, actuellement déployée dans le golfe d’Aden.A l’issue de son entretien avec son homologue sud-coréen Chung Ui-yong tenu également hier, Bolton a annoncé que les deux alliés avaient convenu de coopérer étroitement afin de répondre à de futurs incidents tels que la récente intrusion d'avions militaires russes et chinois dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée (KADIZ).De son côté, la Cheongwadae a fait savoir que les relations sud-coréano-japonaises avaient également été abordées pendant leurs discussions.