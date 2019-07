Guerre commerciale : passe d’armes entre Séoul et Tokyo à l’OMC

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la Corée du Sud et le Japon se sont affrontés hier lors de la réunion du Conseil général de l’OMC sur leur conflit commercial. Un conflit provoqué par les restrictions que Tokyo a imposées début juillet pour limiter les exportations de matériaux et technologies vers son voisin sud-coréen.Le chef de la délégation de Séoul a fait part du possible impact négatif des mesures sur la communauté internationale et exigé du gouvernement de Shinzo Abe qu’il les retire. Kim Seung-ho a alors affirmé que ces restrictions étaient liées à la querelle historique entre les deux pays, plus précisément au verdict rendu par la justice sud-coréenne sur le dédommagement du travail forcé de Coréens pendant la colonisation. Et d’ajouter qu’il s’agit d’un acte perturbant l’ordre commercial mondial à des fins politiques.L’envoyé sud-coréen a ensuite proposé à son homologue nippon Shingo Yamagami de tenir sur place un tête-à-tête. Une proposition qui reste sans réponse.Le Japon s’est lui aussi défendu en affirmant avoir pris les mesures pour sa sécurité nationale et qu’il n’était pas approprié d’en discuter devant l’Organisation mondiale du commerce.