Ri Yong-ho ne participerait pas à la conférence ministérielle du FRA

Photo : YONHAP News

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères ne prendrait pas part à la conférence ministérielle du Forum régional de l’Asean (FRA), prévue le 2 août à Bangkok. Un haut responsable de son ministère y serait présent à sa place. Si tel est le cas, ce sera la première fois depuis 2003 que le pays communiste n’y sera pas représenté par son chef de la diplomatie.A en croire des sources diplomatiques, Pyongyang en aurait récemment informé la Thaïlande, le pays hôte des assises. Une nouvelle rencontre entre Ri Yong-ho et son homologue américain Mike Pompeo en marge de cette réunion ne pourrait donc pas avoir lieu.L’absence d’un ministre nord-coréen des Affaires étrangères à la conférence du FRA est considérée comme exceptionnelle. Séoul et Washington cherchent à en connaître la raison et suivent de près l’éventuel impact sur la reprise des négociations opérationnelles sur la dénucléarisation.