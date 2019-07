Les MTV Video Music Awards créent une catégorie dédiée à la k-pop

Photo : YONHAP News

La chaîne câblée américaine MTV a créé, cette année, une catégorie dédiée à la k-pop pour ses MTV Video Music Awards. L’an dernier, aucun groupe de k-pop n’était représenté à cet événement.Hier, heure locale, MTV News a en effet dévoilé les candidats de chaque catégorie. Dans celle du meilleur clip de k-pop, six groupes sud-coréens ont été nommés, à savoir les Bangtan Boys (BTS), Blackpink, Monsta X, Tomorrow X Together, NCT127 et enfin Exo.La cérémonie de remise des prix des MTV Video Music Awards aura lieu le 26 août prochain au Prudential Center dans l’Etat du New Jersey, aux Etats-Unis.