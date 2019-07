L’économie sud-coréenne renoue avec la croissance au 2e trimestre

Photo : KBS News

Le PIB sud-coréen a progressé de 1,1 % entre avril et juin en glissement trimestriel. D’après les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), il s’agit de la hausse trimestrielle la plus importante depuis le 3e trimestre 2017.Cependant, il est encore trop tôt pour se réjouir d’une reprise de l’économie du pays. A en croire un responsable de la banque centrale, ce résultat est notamment dû à l’effet de base, après une décroissance de 0,4 % au 1er trimestre. De plus, les investissements civils et les exportations peinent toujours à décoller, alors que le gouvernement a joué un rôle crucial pour la croissance.En effet, par rapport aux trois premiers mois de l’année, la consommation du secteur civil n’a progressé que de 0,7 % tandis que celle de l’exécutif a augmenté de 2,5 %. Les investissements dans la construction et ceux dans les équipements ont progressé de 1,4 % et de 2,4 %. Les exportations ont enregistré une hausse de 2,3 % et les importations de 3 %.En revanche, en glissement annuel, les investissements dans la construction et les équipements ont reculé de 3,5 % et de 7,8 % et les exportations et les importations ont légèrement progressé de 1,5 % et 0,1 %.Toujours selon la même source, si l’économie sud-coréenne connaît une croissance trimestrielle entre 0,8 % et 0,9 % aux trimestres restants, elle pourrait atteindre une croissance annuelle de 2,2 %.