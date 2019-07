Aéroport d’Incheon : un record de fréquentation attendu cet été

Photo : YONHAP News

210 000 voyageurs devraient transiter chaque jour par l’aéroport international d’Incheon pendant la haute saison d’été, à savoir entre le 19 juillet et le 18 août. Un record.Selon les autorités aéroportuaires, le nombre de passagers attendus pendant ces 31 jours s’élève à 6 503 223, soit une moyenne journalière de 209 781 individus. Il s’agit d’une progression de 5,3 % par rapport à la même période l’an dernier.Afin de faire face à une telle affluence, la compagnie va prolonger les heures d’ouverture des zones de départ et affecter un total de 580 effectifs supplémentaires sur place. Elle lancera également un service de consigne destiné à garder les articles interdits en vol.La fréquence des trains et des bus desservant l’aéroport et les provinces va être augmentée à partir du 30 juillet. Enfin, la capacité du parking sera renforcée de 7 568 places, pour atteindre un total de 40 110.