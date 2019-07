Financement des GI’s : Séoul et Washington devraient bientôt reprendre leurs négociations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis devraient bientôt entamer de nouvelles négociations sur leur contribution respective au financement du stationnement de 28 500 soldats américains dans le sud de la péninsule. Des coûts qu’ils devront assumer à partir de l’année prochaine.L’administration Trump procède actuellement à un examen global sur les coûts de défense des forces américaines stationnées à l’étranger. Un examen qui vise à établir un nouveau principe sur leur partage avec les pays où sont présents les GI’s. Il semble maintenant être dans sa dernière étape.D’après des sources diplomatiques, à la fin de ces travaux, le gouvernement américain en fera valoir les résultats. Il est bien possible qu’il demande alors à ses alliés d’augmenter leur contribution.Séoul et Washington ont signé en mars un accord sur la contribution sud-coréenne seulement pour cette année. Il s’agissait de l’augmenter de 8,2 % par rapport à l’année dernière.La question de ces coûts a d’ailleurs été l’un des sujets de discussion hier à Séoul entre la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton.