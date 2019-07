Pyongyang retient un bateau de pêche russe avec deux sud-Coréens à son bord

Photo : YONHAP News

Un bateau de pêche russe est retenu par la Corée du Nord depuis une semaine. Parmi ses 17 marins se trouvent deux sud-Coréens.Il s’agit d’un chalutier de 300 tonnes baptisé Xiang Hai Lin 8. Parti le 16 juillet du port sud-coréen de Sokcho, sur la côte est, il se dirigeait vers celui de Zarubino, en Extrême-Orient russe. Le lendemain, il a été saisi après avoir dérivé dans les eaux territoriales nord-coréennes en raison d’une panne moteur.Les deux ressortissants sud-coréens sont âgés d’une cinquantaine et d’une soixantaine d’années respectivement. Ils guidaient et supervisaient les marins russes à bord du navire. Actuellement, ils seraient interrogés par les autorités nord-coréennes dans un hôtel à Wonsan.Séoul a assuré qu’ils étaient en sécurité et en bonne santé. Après avoir appris leur détention, il a demandé le 18 juillet à Pyongyang de les identifier et de les rapatrier, et ce par le biais du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong. Et le lendemain, le président de la Croix-Rouge sud-coréenne a aussi envoyé un message en ce sens. Mais le Nord continue de faire la sourde oreille.