Incidents aériens : échange d’arguments entre Séoul et Mosou

Photo : YONHAP News

Séoul et Moscou échangent des arguments contradictoires sur les incidents aériens survenus mardi au-dessus des îlots Dokdo en mer de l’Est. Hier, le ministère russe de la Défense a démenti avoir violé l’espace sud-coréen. Il est allé plus loin pour mettre en avant que ce sont les pilotes sud-coréens qui ont menacé la sécurité de son avion militaire.Le ministère sud-coréen de la Défense a aussitôt dénoncé une déformation des faits. Selon lui, Moscou est revenu sur ce que son attaché militaire adjoint en poste à Séoul avait dit mardi. Et il est clair et net que l’appareil russe a bien pénétré l’espace aérien sud-coréen.Le ministère a également annoncé posséder les preuves de ses incursions. Il a alors décidé de clarifier les choses en tenant aujourd’hui des consultations de travail avec la Russie et en lui fournissant les données détaillées que celle-ci avait requises.