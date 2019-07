Réacteur Hanbit 4 : découverte d’une nouvelle faille de 157 cm d’épaisseur

Photo : YONHAP News

Une nouvelle faille de 157 cm d’épaisseur a été identifiée dans le réacteur 4 de la centrale nucléaire Hanbit, située dans le district de Yeongwang, dans la province de Jeolla du Sud. Il s’agit de la faille de la plus grande ampleur jamais détectée parmi les six réacteurs du site.Pour rappel, ce réacteur est suspendu depuis plus deux ans. Entre temps, 102 trous ont été découverts jusqu’à présent.La dernière faille a été découverte dans l’enceinte de confinement. Cette structure composée d’une plaque d’acier de 6 mm d’épaisseur recouverte d’une enceinte de béton de 168 cm sert à empêcher la fuite de matières radioactives.Selon l’opérateur de la centrale, l'origine de ce défaut viendrait du béton qui n’a pas été solidement posé durant la phase de construction.