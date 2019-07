Une sexagénaire est entrée en Corée du Sud avec un passeport nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, une femme titulaire d’un passeport nord-coréen est entrée en Corée du Sud. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de la Justice, cette sexagénaire dont le nom de famille connu est Ri et qui a vécu en Russie pendant plus de 20 ans en qualité de réfugiée, avait pris un billet d’avion à destination du Laos. Lors du transit à l’aéroport d’Incheon, elle est entrée sur le territoire sud-coréen et actuellement, elle demeurerait chez une connaissance résidant à Séoul.Lors de ses auditions au bureau d’immigration et dans d’autres institutions concernées, Ri aurait mis en avant son statut de réfugiée nord-coréenne. Or, les autorités compétentes ne sont pas du même avis, comme elle n’a ni domicile ni enfants, parents ou époux en Corée du Nord, des conditions prévues par la loi concernée pour octroyer ce statut. En effet, avant de partir en Russie, elle vivait en Chine tout en gardant sa nationalité nord-coréenne.Il lui a finalement été conseillé d’entamer une procédure de détermination de nationalité auprès des autorités d’immigration, une fois entrée dans le pays. Mais Ri ne l’a pas encore fait, demandant à la police de reconnaître son statut de réfugiée.Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, un nord-Coréen peut être reconnu, juridiquement, comme citoyen de la Corée du Sud.