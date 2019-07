Lancement de projectiles nord-coréens : aucun signe de menace, selon un officiel américain

Photo : YONHAP News

Suite au nouveau lancement de projectiles de courte portée effectué ce matin par la Corée du Nord, un officiel du gouvernement américain aurait estimé qu’il s’agissait d’une provocation armée qui était prévisible et qu’il n’y avait pas de signe de menace contre les Etats-Unis ou leurs alliés. C’est ce qu’a rapporté la chaîne de télévision américaine NBC, en citant les propos tenus par cette source qui a demandé l’anonymat.D’autres médias occidentaux ont également relayé les informations liées à ce nouveau tir, survenu après la rencontre surprise entre les dirigeants nord-coréen et américain fin juin à Panmunjom. Le quotidien américain Washington Post a analysé qu’il n’était pas certain s’il s’agissait d’un signe de refus de la relance des pourparlers nucléaires ou d’une stratégie de négociation de la part de Pyongyang.De son côté, l’agence de presse nippone Kyodo News a rapporté qu’un responsable du gouvernement japonais avait confirmé ce lancement et que ce dernier n’affectait pas la sécurité de l’archipel. Enfin, les médias chinois ont relayé ce tir en dépêche d’urgence en parlant de nouveaux missiles de courte portée.