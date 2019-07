Incidents aériens : Séoul et Moscou mènent des discussions au niveau de travail

Photo : YONHAP News

Afin de faire la lumière sur l’intrusion, mardi, d’un avion militaire russe dans l’espace aérien de la Corée du Sud, les ministères de la Défense des deux pays ont tenu, ce matin à Séoul, une réunion au niveau de travail.Au cours de cette entrevue, le côté sud-coréen a remis à l'autre partie des pièces à conviction étayant ces faits, à savoir des images prises par des chasseurs sud-coréens KF-16, les fichiers des enregistreurs numériques vidéo (DVR) incorporés dans le KF-16 et un F-15K, et ceux contenant la voix des pilotes sud-coréens enregistrés lors du lancement des tirs de semonce. En s’appuyant sur ces preuves, la délégation sud-coréenne devrait appeler Moscou à prévenir toute répétition de tels incidents.Avant cela, les autorités militaires russes ont fait parvenir, hier, un télégramme officiel niant toute violation de l’espace sud-coréen au-dessus des îlots Dokdo en mer de l’Est, et accusant au contraire les pilotes sud-coréens d’avoir porté atteinte à la sécurité des avions russes.De son côté, l'ambassade de Russie en Corée du Sud continue de prétendre, sur son compte Twitter, que l'engin en question ne s'est pas introduit dans l'espace aérien sud-coréen.