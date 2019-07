Six sud-Coréens sur dix participent à la campagne de boycott contre le Japon

Photo : YONHAP News

Alors que la campagne de boycott contre le Japon gagne du terrain en Corée du Sud suite aux restrictions sur les exportations imposées par Tokyo, pas moins de 63 % des sud-Coréens y prendraient part, soit 14,8 points de plus qu’il y a deux semaines. Et seuls 26,4 % ont répondu qu’ils continueront d’acheter des produits « made in Japan ».C’est ce que révèle le dernier sondage mené cette semaine par l’institut Realmeter auprès de 504 adultes, avec une marge d’erreur de 4,4 points.Hormis les partisans du Parti Liberté Corée et les conservateurs en général, une grande majorité des sondés ont donné cette réponse quels que soient leur région, leur âge ou leur orientation idéologique.