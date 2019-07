Park Geun-hye condamnée à 5 ans de prison en appel pour la réception de pot-de-vin de la part du NIS

Photo : YONHAP News

Dernière nouvelle des procès intentés à l’encontre de Park Geun-hye. Dans le cadre de l’affaire des pots-de-vin versés par le Service national de renseignement (NIS), la Haute cour de Séoul a condamné, aujourd’hui, la présidente déchue à cinq ans de prison ferme et une amende de 2,7 milliards de wons, soit 2,1 millions d’euros. Il s’agit d’une réduction d’un an et de 800 millions de wons par rapport au verdict prononcé en première instance.L’ex-chef de l’Etat avait été accusée d’avoir reçu illégalement un total de 3,5 milliards de wons, l’équivalent de 2,7 millions d’euros de la part des chefs du NIS entre mai 2013 et septembre 2016 par le biais de ses secrétaires. Parmi les charges pesant sur elle, dont la réception de pots-de-vin et la perte de fonds publics, le tribunal de première instance n’avait retenu que la deuxième. Ainsi, le Parquet avait fait appel, en requérant 12 ans de prison ferme.Avec le verdict rendu aujourd’hui, les procès en 1er et 2e instances contre Park sont tous achevés. Jusqu’à présent, l’ancienne présidente a écopé d’un total de 32 ans de prison ferme, notamment pour abus de pouvoir et corruption.