Pyongyang tire deux projectiles de courte portée vers la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin deux projectiles en direction de la mer de l’Est. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les deux engins ont été tirés vers 5h34 et 5h57 respectivement depuis la côte est du pays communiste, près de Wonsan. Le premier aurait parcouru environ 430 km et le second 690 km, les deux à une altitude de quelque 50 km.Ainsi, si le premier serait une version nord-coréenne du missile balistique russe Iskander, comme ceux tirés en mai dernier par le royaume ermite, le second semble être d’un nouveau type. Des analyses supplémentaires doivent être menées entre les autorités sud-coréennes et américaines.De son côté, le ministère de la Défense a appelé le Nord à arrêter immédiatement de telles provocations, en estimant que ce dernier tir ne contribue pas à l’apaisement des tensions militaires dans la péninsule. Il a également affirmé que le gouvernement allait renforcer sa posture de surveillance en coopération étroite avec les Etats-Unis.