Photo : YONHAP News

Au lendemain du lancement de deux missiles de courte portée, la Corée du Nord a affirmé avoir tiré de « nouvelles armes guidées tactiques » sous l’égide de son dirigeant Kim Jong-un.Lancées à partir de la presqu’île de Hodo, près de la ville côtière orientale de Wonsan, elles ont parcouru 600 km en direction de la mer de l’Est, la mer qui sépare les deux Corées et le Japon.Selon l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), il s’agissait d’une « manifestation musclée » destinée à envoyer un « avertissement ferme » aux « forces bellicistes sud-coréennes » qui cherchent à acquérir des armes de pointe et mener des exercices militaires.A cette occasion, le leader nord-coréen a notamment appelé le Sud à retrouver une bonne attitude, comme il en avait fait preuve en avril et en septembre de l’année dernière.