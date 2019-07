Le nouveau satellite météorologique Chollian-2A entre en service

Photo : YONHAP News

Le nouveau satellite météorologique Chollian-2A est entré en service jeudi. C’est ce qu’a annoncé, hier, l’Agence météorologique de Corée (KMA).Ce satellite géostationnaire développé conjointement par le ministère de la Science et des TIC et l’Institut coréen de recherche aérospatial (KARI) a été lancé en décembre dernier. Désormais, en stationnant à une altitude de 36 000 km, le Chollian-2A aura pour missions l’observation et la prévision météorologiques ainsi que la surveillance climatique.D’après la KMA, ce satellite d’un nouveau genre est capable de transmettre huit fois plus rapidement les données et les images dont la définition est quatre fois supérieure à celles du Chollian-1A, son prédécesseur lancé en juin 2010.