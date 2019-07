WSJ : Pyongyang aurait continué à développer son arsenal nucléaire après le sommet de Singapour

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait fabriqué 12 unités supplémentaires de l’arme nucléaire depuis le premier sommet nord-coréano-américain, qui s’est tenu le 12 juin 2018 à Singapour. C’est ce qu’a rapporté le Wall Street Journal en citant des experts de l’Agence du renseignement de la défense (DIA), sous la tutelle du Pentagone. Le lien entre l’acquisition de matières nucléaires et la création des engins n’est toutefois pas clairement établi. Les spécialistes estiment que Pyongyang totaliserait 20 à 60 armes atomiques.Jenny Town, chercheuse au Stimson Center, un think tank américain, a évoqué la présence d'un récipient cylindrique dans les installations nucléaires de Yongbyon, qui semble contenir de l’azote liquide. Cette substance est nécessaire à l’enrichissement de l'uranium. Selon des photos satellites, ce conteneur, qui était initialement chargé sur un camion, a été transporté près du bâtiment dans lequel se trouve une centrifugeuse. Un autre indice : sur les clichés pris en hiver, la neige a fondu seulement sur le toit de cet immeuble. Selon l’experte, cela laisse entendre que de la chaleur est produite dans cet endroit.Le quotidien américain a ainsi conclu que le royaume ermite aurait continué à développer son arsenal nucléaire bien que le réchauffement des relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis ait suscité l’espoir pour sa dénucléarisation.