Yoon Seok-yeol prend ses fonctions de procureur général

Photo : YONHAP News

Yoon Seok-yeol a été officiellement nommé à la tête du Parquet. Lors de la cérémonie d’investiture qui s’est tenue hier, le président de la République Moon Jae-in lui a demandé d’aborder ce poste de pouvoir avec rigueur.Le nouveau procureur général a mis l’accent dans son discours sur la neutralité politique et la vigilance contre les abus du pouvoir. Il a notamment affiché sa volonté de combattre tous les maux qui perturbent le marché en vue d’assurer une concurrence loyale.Sa première mission sera de traiter l’affaire dite de « fast track ». Une centaine de députés avaient porté plainte les uns contre les autres suite à une bagarre qui s’est déclenchée pour empêcher ou imposer l’adoption de ce projet de loi. Un dossier sensible qui risque de porter atteinte à la neutralité de l’organisme. Yoon doit également résoudre le conflit autour de la redéfinition des droits d'enquête du Parquet et de la Police. Il entame ses activités aujourd’hui par la nomination des officiels de haut rang.