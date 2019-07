Restriction commerciale : Yoo Myung-hee réclame un soutien des milieux politique et commercial de Washington

Photo : YONHAP News

La ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur s’est rendue aux Etats-Unis du 23 au 25 juillet afin de faire appel à la coopération des milieux politique et commercial américains face à la restriction commerciale du Japon.D’après le ministère, Yoo Myung-hee a profité du séjour pour rencontrer Wilbur Ross, le secrétaire américain au Commerce, et Eliot Engel, le président démocrate de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Elle s’est également entretenue avec une vingtaine d’experts de la politique diplomatique et des responsables de diverses organisations. Y compris l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA), l'Association nationale des manufacturiers (NAM) et le think tank Heritage Foundation.Yoo leur a expliqué que Tokyo utilisait sa supériorité technologique et la dépendance commerciale de Séoul comme un outil politique et que cela risquait de dégrader l’ordre du commerce mondial. Et d’ajouter que ce dispositif pénaliserait les industries concernées et l’offre sur le marché mondial.Les personnalités américaines ont exprimé leur inquiétude sur l’éventuelle conséquence de cette affaire sur l’économie et la sécurité du monde, et ont affiché leur intention de jouer un rôle nécessaire à la résolution du dossier.