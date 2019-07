ARF : Séoul envisage de dialoguer avec Tokyo, Washington, Pékin et Moscou sur les restrictions sur les exportations

Photo : YONHAP News

Séoul envisage de profiter du Forum régional de l’Asean (ARF), qui se déroule la semaine prochaine à Bangkok, pour dénoncer les restrictions sur les exportations imposées par Tokyo, en prônant le commerce libre qui a apporté la prospérité commune en Asie de l’Est. C’est ce qu’a fait savoir hier le 2e vice-ministre des Affaires étrangères, Yoon Soon-koo.En effet, plusieurs réunions multilatérales sont prévues dans le cadre de ce forum, telles que la conférence des ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et de l’Asean, celle des pays de l’Asie de l’Est, et celle de l’Asean+3, c’est-à-dire la Corée du Sud, la Chine et le Japon.En parallèle, Séoul cherche à organiser une réunion bilatérale avec le chef de la diplomatie nippone en marge de l’ARF, afin de trouver une issue par le dialogue, mais Tokyo n’a pas encore donné sa réponse. Le gouvernement sud-coréen mène également des démarches afin de tenir une réunion trilatérale avec le Japon et les Etats-Unis.Enfin, Séoul souhaite avoir des entretiens bilatéraux respectivement avec Pékin et Moscou. D’après le diplomate sud-coréen, l’incident de l’avion militaire russe pourrait être évoqué si ces réunions se concrétisent.