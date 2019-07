Kang Kyung-wha demande à Taro Kono le retrait immédiat des restrictions commerciales du Japon

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a appelé le Japon à retirer immédiatement ses restrictions sur les exportations de trois produits chimiques indispensables à la fabrication des semi-conducteurs, et à ne pas prendre de nouvelle mesure qui puisse aggraver la situation, notamment l’exclusion de la Corée du Sud de sa liste blanche des pays favorisés.C’était au cours de l’entretien téléphonique tenu ce matin entre Kang Kyung-wha et son homologue nippon Taro Kono . D’après le ministère, Kono a expliqué, à son tour, la position de son gouvernement sur les dispositifs incriminés.Les deux chefs de la diplomatie ont également échangé sur le tir de missiles de courte portée effectué hier par la Corée du Nord. Ils ont souligné, d’une seule voix, l’importance d’une coordination trilatérale étroite avec les Etats-Unis pour faire face à cette provocation et, plus généralement, pour parvenir à une dénucléarisation complète et une paix permanente dans la péninsule.Enfin, les deux ministres sont convenus de la nécessité de poursuivre le dialogue à travers divers canaux et rendez-vous diplomatiques, tels que les conférences multilatérales.