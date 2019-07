Tirs nord-coréens : l’armée estime qu’il s’agit d’un nouveau type de missile balistique

Photo : KBS News

La Corée du Nord a procédé jeudi au tir de deux missiles balistiques de courte portée. D’après l’annonce faite aujourd’hui par l’état-major interarmées sud-coréen(JCS), il s’agit d’un nouveau type de missile balistique, similaire au missile russe Iskander, étant donné leur trajectoire complexe et non seulement parabolique.Par ailleurs, selon l’analyse conjointe effectuée avec l’armée américaine, ces projectiles auraient parcouru non pas 430 km et 690 km, comme annoncé hier, mais tous deux 600 km. Selon l’explication de l’armée sud-coréenne, c’est parce que les missiles nord-coréens ont progressé dans une zone non détectable par les radars. Autrement dit, ils ont volé plus loin horizontalement et à basse altitude.Un responsable du JCS a expliqué mener actuellement des analyses supplémentaires en tenant compte de la possibilité que les missiles tirés hier soient du même type que ceux lancés en mai dernier. Et d’ajouter que le développement de tous ces missiles devrait être dans la phase du lancement d’essai.