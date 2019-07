Piraterie : le gouvernement, la Marine et une entreprise civile mènent une manœuvre conjointe inédite

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la lutte contre la piraterie aux quatre coins du monde, notamment dans le détroit de Malacca et dans le golfe de Guinée, la première manœuvre conjointe entre le gouvernement, l’armée et le secteur civil a eu lieu aujourd’hui au large de l’île de Geoje, dans la province de Gyeongsang du Sud dans le sud-est de la péninsule.Selon l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, l’unité Chunghae, actuellement déployée au large de la Somalie, et une entreprise de transport maritime y participent. Le destroyer Gang Gam-chan (4 400 t), un hélicoptère d’opération maritime, trois patrouilleurs, un bateau de soutien multifonctionnel (230 t) ainsi qu’une trentaine d’employés du ministère et de l’entreprise sont mobilisés.Pour rappel, l’unité Chunghae a été dépêchée dans le golfe d’Aden en mars 2009. Depuis, 30 contingents y ont été envoyés. D’après les Forces maritimes combinées (CMF), après l’envoi des troupes sud-coréennes, le nombre d’actes de piraterie dans cette région a chuté de 362 en 2011 à quatre en 2018.