Ri Jong-hyok : le Japon doit retirer ses mesures restrictives contre Séoul

Photo : YONHAP News

La Convention internationale pour la paix et la prospérité en Asie-Pacifique se déroule aujourd’hui aux Philippines. Son objectif : dénoncer le travail forcé sous l’occupation japonaise et les restrictions commerciales de Tokyo envers Séoul. A cette occasion, le vice-président de la commission nord-coréenne pour la paix en Asie-Pacifique et directeur de l’Institut pour la réunification a accordé une interview à la KBS.Ri Jong-hyok a affirmé d’un ton ferme que le Japon devrait retirer ses dispositifs de représailles, et que ceux-ci illustrait son intention de dissimuler ses crimes passés et d’embellir son histoire. Il a également mis l’accent sur la coopération intercoréenne afin de régler conjointement les dossiers liés aux crimes de guerre de l’Archipel. Selon lui, les excuses et le dédommagement constituent une condition préalable à l’amélioration des relations entre Pyongyang et Tokyo.A l’issue de cet événement, les deux Corées et les délégués de huit pays publieront une résolution commune contre les mesures restrictives du Japon.