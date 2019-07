Alcool au volant : le durcissement de la loi fait chuter les accidents de 30 %

Photo : YONHAP News

Cela fait un mois que la « seconde loi Yoon Chang-ho » est entrée en vigueur. Il s’agit de renforcer la réglementation sur l’alcool au volant.Les conséquences se font déjà sentir. Selon l’Agence nationale de la police, le nombre moyen d’accidents de la route liés à l’alcoolémie a reculé de 30,1 % sur la période du 25 juin au 24 juillet, en passant de 40,9 à 28,6 cas par jour. Cette tendance concerne presque toutes les régions, mais elle est particulièrement marquée à Gwangju et dans la province de Chungcheong du Nord. Ces derniers ont enregistré une chute de 53,3 % et 50 % respectivement.Sur le tout le territoire, le nombre de morts a dégringolé de 71,4 % et celui des blessés de 33,9 %. Les infractions constatées par jour ont également vu leur nombre baisser de 11,4 %, de 334 à 296.Par ailleurs, les retraits de permis de conduire se sont accrus de 8,1 % en raison du durcissement des sanctions.